Biden e la lezione dimenticata del presidente Truman

Harry S. Truman (1884-1972) era un uomo dell’Ottocento nutrito della tremenda politica di guerra del Novecento, un terragno arnese dell’apparato del Partito democratico, un midwesterner capace di una impressionante gavetta personale e politica, uno dei pochi presidenti (1945-1953) non laureati su 33, un populista nei modi e nell’oratoria che Trump gli fa un baffo, ma democratico e a suo modo iperpresidenziale, uno che decise nell’agosto del 1945 di sganciare due atomiche sul Giappone per indurlo alla resa immediata evitando centinaia di migliaia di vittime della guerra da ambo le parti (decisione che sempre difese con argomenti di tragica semplicità), uno che a un tizio che aveva sparlato di sua figlia scrisse da presidente una lettera per informarlo che se lo avesse incontrato avrebbe dovuto procurarsi un nuovo naso, uno che giocava a poker, beveva bourbon, detestava gli intellettuali, fu per alcun tempo la bestia nera dei sindacati, contava solo sulla lealtà degli altri e offriva la propria in un’attitudine spiccia mutuata dalla sua milizia nel sistema Pendergast, dal nome del suo mallevadore politico finito in disgrazia tra l’altro per evasione fiscale.

