Esportare la democrazia

Nella gara del 21esimo secolo fra democrazie e autocrazie, spetta a noi dimostrare che le democrazie possono farcela. E le democrazie del mondo guardano di nuovo alla guida dell’America, in due modi. Innanzitutto, per dimostrare che siamo capaci di controllare questo virus a casa nostra. E in secondo luogo, per mostrare che possiamo aiutare ad affrontarlo in tutto il mondo. Soprattutto, sta dimostrando che le democrazie possono farcela, e che l’America è tornata a guidare il mondo, non con l’esempio della nostra potenza, ma con la potenza del nostro esempio. Noi siamo gli Stati Uniti d’America. Siamo preparati come non mai. Abbiamo gli strumenti e le risorse per salvare vite a casa nostra e nel mondo. E’ questo che siamo. E’ questo che facciamo. E’ per questo che non esiste una nazione come noi sulla Terra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE