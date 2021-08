Ragionevoli dubbi su una fuga di massa da Kabul all'Europa

Gli sfollati si muoveranno in prevalenza verso Iran e Pakistan. Lontani, per l’occidente, i numeri dell’esodo siriano del 2015

L’evacuazione dall’Afghanistan non è ancora terminata e già si inizia a discutere di eventuali “esodi” verso occidente. Il timore di molti, politici sovranisti in testa, è che la crisi di Kabul porti centinaia di migliaia di persone verso l’Europa con un nuovo flusso migratorio pari a quello siriano del 2015 quando arrivarono – diretti soprattutto in Germania – più di un milione di profughi in fuga dalla guerra. Ma la maggior parte degli esperti per ora afferma che è invece probabile che la fuga dal paese si fermi nei paesi limitrofi, in particolare Iran e Pakistan.