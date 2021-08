Biden ha avuto fretta, ora faccia come i grandi presidenti

In molti osservano che a Joe Biden potrebbe arrivare un “momento Carter”, una verticale perdita di credibilità politica. Basta che un distaccamento talebano attacchi in un modo o nell’altro cittadini e funzionari americani in ritirata, magari con presa d’ostaggi come avvenne a Teheran nel 1979. Per il resto, si rileva che i sondaggi di popolarità personale del presidente erano già discendenti prima della rotta di Kabul e che la questione afghana, diciamo così, non è tra le priorità del popolo americano, il quale preferirebbe concentrarsi sul nation building interno (pandemia, economia). D’accordo, niente da obiettare. Il vecchio politico sperimentato, con il suo discorso sulla catastrofe inevitabile, si è messo sulla scia di Trump e di Pompeo, autori di accordi che pure ha detto di aver subìto, una trappola alla quale non c’erano più alternative, e ha scaricato W. e perfino Obama, lui che era contrario all’inutile e intermittente surge nelle truppe in campo, e a quanto si dice anche allo sforzo di catturare Bin Laden.

