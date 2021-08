Erdogan e la “fratellanza” talebana

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sin dall’inizio della crisi in Afghanistan aveva dimostrato di non vedere in modo negativo l’avanzata dei talebani, anzi sembrava interessato a corteggiarli. Si è adattato con rapidità al nuovo regime e ha messo in chiaro sin dall’inizio che di un’eventuale crisi di rifugiati non voleva sentir parlare, non era affar suo.

