Le proteste contro Israele alla Columbia non si fermano nonostante l'ultimatum

Nel 2007 l’allora presidente dell’Iran Mahmoud Ahmadinejad fu invitato a parlare alla Columbia University di New York. Disse che l’Olocausto dovrebbe esser visto come una teoria, non come un evento storico. Qualche tempo dopo si scoprì che una fondazione che illegalmente comprava proprietà immobiliari negli Stati Uniti per conto dell’Iran aveva fatto diverse donazioni alla Columbia. Il presidente dell’università negò ogni legame tra i due eventi.



Quando Ahmadinejad visitò la Columbia 17 anni fa, centinaia di persone protestarono contro di lui. Negli stessi luoghi oggi ci sono le bandiere palestinesi e il “Gaza Solidarity Encampment”. Le proteste contro Israele alla Columbia University vanno avanti da settimane, così come nei campus di mezza America (fino a Parigi, a Sciences Po). Dopo l’ultimatum della presidente dell’università Minouche Shafik – o sgombrate o vi espelliamo – l’accampamento si è trasformato in una occupazione. Decine di manifestanti sono entrati in un edificio di Manhattan, barricandosi dentro e sventolando la bandiera della Palestina dalla finestra. Oltre il tanto utopistico cessate il fuoco, condito ogni tanto da qualche attacco antisemita – “tornate in Polonia!” – gli studenti in kefiah chiedono una cosa: tagliare ogni legame finanziario tra l’università e “le aziende e i privati che traggono beneficio dall’occupazione israeliana a Gaza”.

