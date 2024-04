La proposta "generosa" per liberare gli ostaggi israeliani ha due ostacoli

Antony Blinken è di nuovo in viaggio per il medio oriente, la sua prima tappa è stata Riad. L’Arabia Saudita non è tra i mediatori che cercano di concludere un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma ogni commento ha il teatro giusto ed era Riad, che oggi accoglieva i leader del Golfo, il posto più importante in cui Blinken potesse definire “molto generosa” la proposta di accordo che Gerusalemme ha mandato ai terroristi di Hamas. Il segretario di stato americano ha detto che si augura che il gruppo accetti l’offerta “molto generosa” arrivata da Israele, che ha chiesto il ritorno di trentatré ostaggi offrendo in cambio la scarcerazione di molti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane – il ministro degli Esteri britannico Cameron ha parlato di migliaia di detenuti – e un cessate il fuoco temporaneo. L’Arabia Saudita non la pensa in modo diverso e vede che Hamas è l’ostacolo: Blinken ha parlato del piano per la ricostruzione della Striscia con i funzionari presenti a Riad, c’è compattezza attorno ai piani americani. I terroristi però si tengono ancora stretti gli ostaggi, non si sa quanti siano vivi e quanti morti, pubblicano dei video con i superstiti per fare pressione sul governo di Gerusalemme, e vogliono che Israele sia pronto alle lorodi condizioni: una resa in grado di scuotere la politica e la società del paese. Alla pressione risponde altra pressione e Tsahal per far capire a Hamas che è pronto a una nuova fase della guerra usa i bombardamenti contro Rafah, la città del sud in cui si sono rifugiati circa un milione e mezzo di palestinesi.

