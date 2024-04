Israele non può più aspettare i "no" di Hamas

Lo sferragliare dei carri armati israeliani si dirige verso il valico di Rafah, è il suono del conto alla rovescia: o Hamas accetta un accordo o l’operazione per eliminare gli ultimi quattro battaglioni del gruppo di terroristi nella città a sud della Striscia partirà. Ieri una delegazione egiziana è andata in Israele e le parole dei funzionari di Gerusalemme sono state chiare, semplici, essenziali, questa è l’ultima occasione per trattare sugli ostaggi, se non ci saranno progressi, si procede. L’Egitto sa che i preparativi per Rafah sono seri e non si è opposto al fatto che il possibile nuovo giro di colloqui sia a scadenza: o l’accordo o Rafah.

