Gli scambi della Russia con Cina e Turchia crollano. È sempre la stessa "sanzione micidiale" di Biden

Le sanzioni secondarie funzionano e ieri il Financial Times titolava: “I flussi finanziari russi crollano dopo che gli Stati Uniti li hanno messi nel mirino”. E’ l’effetto della misura che Joe Biden aveva imposto a Natale contro l’economia di guerra del Cremlino e che sul Foglio abbiamo definito “la sanzione micidiale contro Putin”. L’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti colpiva le triangolazioni finanziarie che, fino a quel momento, avevano consentito alla Russia di aggirare il problema delle sanzioni primarie imposte da tutto l’occidente quando è cominciata l’invasione totale dell’Ucraina nel 2022. Grazie alle triangolazioni, per quasi due anni Mosca aveva potuto continuare ad acquistare componenti europee utili a fabbricare armi facendo shopping degli stessi prodotti per esempio in Cina e in Turchia invece che direttamente nell’Unione. Ma, a dicembre, Biden ha preso di mira le banche straniere che avevano aumentato di molto gli scambi con Mosca dopo l’entrata in vigore delle prime punizioni economiche occidentali – spazzando via con una firma il piano B di Putin.

