“Italia sionista!”, urlano in Tunisia, dove Roma è meno amata

Il sostegno del governo Meloni a Israele e le sue politiche migratorie più stringenti rischiano di alimentare in Tunisia un sentimento anti italiano finora inedito. Una disaffezione che lo scorso fine settimana, alla Fiera internazionale del libro a Tunisi, ha trovato l’ultima occasione per manifestarsi. “Italia fascista! Italia sionista!” gridava un gruppo di giovani filopalestinesi – il movimento si chiama Azione comune per la Palestina – davanti allo stand italiano. I contestatori si sono rivolti contro il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita all’evento in compagnia dell’ambasciatore, Alessandro Prunas. Cori e bandiere palestinesi agitate a pochi metri dalla delegazione italiana, invitata come ospite d’onore al principale evento culturale del paese ma costretta ad abbandonare la kermesse protetta dagli uomini della sicurezza. Sebbene “Tunisia e Italia condividono una storia comune e una vicinanza non solo geografica ma che si estende a tutti gli ambiti dell’arte e della cultura”, come ha ricordato Prunas a margine dell’evento, qualcosa si sta incrinando, soprattutto negli strati più alti della società tunisina.

