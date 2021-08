L'America in Afghanistan ha scelto di perdere. Due esperti ci raccontano perché

Le guerre giuste esistono e, se non esistessero, i pacifisti di sinistra direbbero che gli americani hanno fatto malissimo a combattere il nazifascismo. Le guerre giuste esistono e, se non esistessero, i sovranisti di destra direbbero che quella in Europa negli anni Quaranta era una guerra a migliaia di chilometri da casa e costosissima e pagata con i soldi del contribuente americano. I pacifisti aggiungerebbero che bisogna rispettare l’autodeterminazione dei popoli: se la vedessero da soli gli italiani e i tedeschi. Chissà perché, invece, noi l’esportazione della democrazia ce la siamo presa e portata a casa senza tante storie. Ma al popolo afghano, per carità, non continuiamo a infliggere una tale umiliazione. Leone Ginzburg e Indro Montanelli andavano liberati e salvati, l’ex vicepresidente dell’Afghanistan Amrullah Saleh – che non si arrende ai talebani – scampasse la decapitazione se ci riesce, fuggisse all’estero se ci riesce: fatti suoi. La guerra per liberare noi era quella giusta, quella per liberare loro dai talebani è quella sbagliata. Sulla base di quale principio non è dato saperlo, intanto, noi ci limitiamo a ringraziare che all’epoca dei fatti (nostri) non ci fosse né la destra sovranista né la sinistra pacifista al governo degli Stati Uniti d’America.

