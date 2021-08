Il presidente Biden sapeva benissimo

L’Amministrazione Biden è stata colta di sorpresa dal collasso dell’Afghanistan? Per nulla. Il Dipartimento di stato e la Cia sapevano e avevano avvertito la Casa Bianca. Del resto l’idea che centinaia di specialisti assunti e pagati dal governo americano per capire cosa succede in Afghanistan non si fossero accorti di nulla non regge. E infatti adesso il Wall Street Journal scrive che il 14 luglio, quindi pochi giorni dopo la conferenza stampa dell’8 luglio nella quale il presidente Biden dice che il tracollo afghano “è altamente improbabile”, ventitré diplomatici americani dell’ambasciata a Kabul hanno scritto un rapporto fatto arrivare al segretario di stato Antony Blinken tramite il canale “per il dissenso”, un canale istituito dopo la guerra del Vietnam per permettere ai diplomatici che stanno su campo di far conoscere il loro parere in contrasto con la linea della Casa Bianca. I ventitré diplomatici scrivono che il collasso arriverà subito dopo il ritiro americano del 31 agosto e chiedono al governo americano di accelerare la procedura di identificazione per gli afghani che devono essere portati in salvo – almeno diciottomila – e implorano di cominciare i voli di evacuazione non più tardi del primo agosto. Mentre Biden in televisione diceva “mi fido dell’esercito afghano”, i suoi a Kabul volevano che i voli di evacuazione cominciassero entro due settimane dal loro avvertimento.

