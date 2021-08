L'America non abbandonerà mai Taiwan, nonostante Pechino

Gli Usa ritengono necessario un coinvolgimento più intenso nell'Indo-Pacifico e per questo offrono supporto strategico e armi al governo di Taipei. Mentre la Cina prova a strumentalizzare il ritiro da Kabul

Mentre l’opinione pubblica si interroga sulle analogie del passato e le possibili conseguenze per l’Amministrazione Biden, gli eventi in Afghanistan hanno avuto delle ripercussioni dirette in un paese molto distante, geograficamente e culturalmente. Taiwan è stata definita dall’Economist “il posto più pericoloso sulla terra” mentre Robert Kaplan, uno dei più noti esperti di relazioni internazionali, ha chiamato lo Stretto di Taiwan “il campo di battaglia definitivo del XXI secolo”.