Per gli afghani in fuga l'Ue non ha un piano ma tre muri in progetto

L’Unione europea e i suoi stati membri si stanno preparando a chiudere le porte agli afghani che fuggiranno dai talebani, una volta che si sarà conclusa l’evacuazione delle poche migliaia di interpreti e collaboratori da Kabul. Nonostante l’emozione per le famiglie disperate che si ammassano all’aeroporto alla ricerca di un volo verso la salvezza, alcuni primi ministri hanno già adottato lo slogan di quella che sarà la dottrina dell’Ue sui rifugiati afghani: “Non ripetere l’errore del 2015”. Agli occhi di molti leader, l’errore del 2015 è stato di aver accolto oltre un milione di persone che fuggivano dalla guerra civile in Siria, attraversando la Turchia e il mare Egeo per sbarcare in Grecia e incamminarsi sulla rotta dei Balcani. Di fronte alla crisi umanitaria ai confini e dentro l’Ue (centinaia di migliaia di rifugiati erano già in Ungheria, Austria, Slovenia e Grecia), Angela Merkel aprì le porte della Germania. Ma il “Wir schaffen das” (“Ce la possiamo fare”) non ci sarà per gli afghani. Il premier sloveno Janez Jansa, che ha la presidenza di turno dell’Ue, e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz hanno detto ad alta voce ciò che pensa la maggior parte dei loro colleghi. “L’Unione non aprirà nessun corridoio umanitario europeo dall’Afghanistan. Non permetteremo che si ripeta l’errore strategico del 2015”, ha detto domenica Jansa.

