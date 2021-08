Un ritiro favoloso

Dal nostro inviato a Kabul. Si abbassa il portellone del C-130 e illumina poco la pista senza luci dell’aeroporto di Kabul, i quattro fucilieri saltano giù e si dispongono attorno all’aereo, altri soldati italiani avanzano da un lato, da una fila bassa di edifici, seguono con il percorso ad angoli retti che si fa per stare lontano dai motori dell’aereo. Dietro di loro c’è una lunga colonna di ombre e non è poesia, è proprio che l’aeroporto è buio e tutti sono ridotti a sagome. Le sagome dei militari nel buio sono sicure, scattano, fanno cose che hanno già fatto mille volte e sanno dove andare, le sagome degli afghani stanno dietro più incerte, più pesanti, tantissime sagome sono irregolari perché portano bambini. La luce di una telecamera di una troupe percorre tutta la fila e rivela in progressione i volti: donne, foulard attorno alle teste, papà con figli in braccio, alcuni vestiti all’occidentale con le polo, altri in abiti afghani, altri con un sacchetto in mano, molti zainetti, i bambini per mano e quelli di pochi giorni. Ci si parla a gesti e ci si picchietta sulle spalle perché il rumore degli aerei e degli elicotteri sovrasta tutto. I soldati italiani contano, contano chi sale, contano quando il carico è finito e tutti sono a bordo, i tempi sono tutti calcolati e stretti ma ormai hanno già evacuato più di quattromila afghani e conoscono la procedura a memoria. Sono impeccabili. Gli afghani spariscono dentro il C-130, che appena possibile rullerà via e si alzerà nella notte di Kabul, oltre le montagne, verso il Pakistan dove è prevista una sosta di un’ora per fare rifornimento di carburante – ma senza scendere per carità di Dio, senza nemmeno aprire il portellone, il Pakistan in questa cosa non vuole nemmeno figurare per sbaglio. Il carburante si fa in Pakistan perché se tutti gli aerei sulla pista chiedessero di essere riforniti la quantità sarebbe fenomenale. E’ il festival degli aerei da trasporto militari, che giganteggiano nel buio e rullano a pochi metri gli uni dagli altri in un balletto che farebbe venire un infarto a una torre di controllo civile. L’operazione di evacuazione è allo stesso tempo agli sgoccioli, perché è l’ultimo giorno per l’Italia e per altri (giovedì è stato l’ultimo giorno per i civili, venerdì la macchina dell’evacuazione è stata smontata ed è andata via a sua volta), ma anche al suo apice: ogni ventiquattro ore ventimila afghani portati via.

