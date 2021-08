L'effetto Kabul e il vuoto della politica estera americana

Nella conferenza stampa di giovedì sera Biden è rimasto fedele alla sua promessa di porre fine alla guerra, e di farlo il più rapidamente possibile. Chi per giorni ha difeso il ritiro delle truppe americane in Afghanistan continuando a ribadire che nessun cittadino è stato ucciso durante le evacuazioni, ha dovuto fare i conti con l’orrore di giovedì all’aeroporto di Kabul – 13 soldati statunitensi e oltre novanta afghani uccisi dalle bombe di due attentatori suicidi. Il presidente degli Stati Uniti ha giurato di vendicarsi per l’attacco all'aeroporto e di dare la caccia agli assassini del ramo afghano dello Stato islamico, ribadendo che non intende lasciare indietro nessuno, con il riserbo che come in tutte le guerre, sia difficile salvare tutti.

