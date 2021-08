Chi riempirà il vuoto afghano

Se l’Europa guarda ciò che accade in Afghanistan con terrore (per i migranti) e senza alcuna proposta, russi e cinesi stanno sulla porta e fanno i loro calcoli

Joe Biden dice che la leadership afghana deve “stare unita” e combattere “per la propria nazione”, molti gli rispondono: eh, ma non ce la fa, i talebani sono più forti, e il presidente americano ribadisce: questa è la loro battaglia, non più la nostra. “Not my problem”, sintetizza Politico in un titolo feroce che inquadra il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan come una delle mosse meno lungimiranti e più ciniche dell’Amministrazione Biden.