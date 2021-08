L'antiterrorismo di talebani e americani in affanno contro l'Isk

La campagna antiterrorismo da parte degli Stati Uniti e da parte dei talebani contro lo Stato islamico in Afghanistan per ora è molto debole, a giudicare da quello che è successo negli ultimi tre giorni. Sappiamo che in questo momento il bersaglio principale dello Stato islamico è l’aeroporto di Kabul, perché le truppe straniere stanno lasciando la zona e quindi dal punto di vista pratico e simbolico è dove i terroristi stanno concentrando i loro attacchi. Giovedì 26 agosto il gruppo ha fatto una strage di civili afghani e ha ucciso anche quattordici soldati americani, a dispetto dei numerosi allarmi dell’intelligence che arrivavano da giorni e che erano filtrati anche sui media (forse ottenuti grazie a intercettazioni elettroniche, del tipo che i talebani non hanno). Il gruppo ha mandato almeno un attentatore suicida a farsi saltare in aria davanti a un cancello di accesso e forse altri uomini a sparare – ma alcuni testimoni intervistati dalla Bbc accusano i soldati americani di avere sparato dopo l’esplosione – e ha ucciso secondo fonti locali quasi duecento persone. Un’analisi della scena dimostra che l’attentatore ha superato alcuni checkpoint per arrivare fin dove è arrivato, sia talebani sia americani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE