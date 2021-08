America is back (home)

Henry Kissinger ha scritto ieri che non si poteva ragionevolmente costruire una democrazia moderna, che implica un potere centrale forte, in un paese feudale e tribale come l’Afghanistan. Quell’uomo così intelligente, quel cinico indifferente alle nozioni di bene e male intese come scelte etiche, convinto com’è – e quanto giustamente – del primato della politica nella persecuzione dell’interesse generale, deve aver creduto a quanto una volta gli disse lo statista cinese Ciù Enlai (o Zhou En Lai): “Lei mi domanda un giudizio sulla rivoluzione francese? È troppo presto per formularlo”.

