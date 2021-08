Chi è rimasto a Kabul chiede aiuto in qualsiasi modo: anche ai gruppi online

La speranza, o meglio, la fortuna, per chi è fuori dall’aeroporto di Kabul, da giorni e nel fango, potrebbe arrivare via cellulare. Da una telefonata o da un messaggio che ti dice cosa fare, quando sei convinto che non ci sia più niente da fare. Riuscire a mandare quei messaggi o fare quelle telefonate è, da giorni, l’obiettivo di un gruppo di volontari occidentali che, in modo casuale, si è ritrovato su un gruppo Signal con l’hashtag #AfghanEvac. Si tratta per lo più di veterani che conoscono il Paese e decine di lavoratori afghani di caserme e uffici. Ma ci sono anche attivisti, cooperanti, medici, giornalisti. Tutte persone che in qualche modo hanno ricevuto una richiesta di aiuto da qualcuno che era stato lasciato indietro o che sta per essere lasciato indietro. E che allora ha chiesto aiuto a chi poteva avere, o avere bisogno, delle stesse informazioni. “Come far superare i check point al mio interprete?”, “Come parlare con i militari?”, “Quale cancello sarà aperto?”, “ A chi consegnare i documenti?”. A scorrere gli screenshot del gruppo, pubblicati su Politico da un giornalista che vi si è iscritto per provare ad aiutare un suo ex collaboratore in Afghanistan, si comprende come le domande siano più delle risposte, e come frenetico e vicino al panico sia il succedersi di interventi e richieste.

