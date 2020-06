Un treno per i rider eroi

Gli eroi della pandemia. Ah, non ce li dimenticheremo mai, gli eroi della pandemia. Medici, infermieri, i virologi pure. Macché, invece li stiamo già rimettendo tutti al loro posto, in una soffitta del cuore. Poi ce ne sono altri, di eroi. Sono i rider in bicicletta che ci hanno alleviato, e molto, il lockdown. Quei ragazzoni, spesso neri (ma abbiamo già il nostro daffare con il Blm degli altri, che ci volete fare…) che ci portavano il delivery, le pizze le birre e il gelato. Con o senza mascherina. Questi eroi, a Milano, li hanno già mandati a cagare, e poco gentilmente. Insomma con le bici sui treni non possono più salire. Ma siccome arrivano tutti da lontano, dai più orrendi suburb della metropoli, roba che Minneapolis è Disneyland al confronto, come volete che ci tornino a casa, la sera, se non con il loro mezzo di lavoro sopra a un mezzo di trasporto? Uno che insisteva troppo lo hanno pure arrestato. Gli altri hanno pedalato in gruppo per la città, per farsi sentire. Altri ancora hanno simulato un allegro attacco con le bici alla stazione Cadorna. Dice Trenord che il razzismo non c’entra, e ci mancherebbe, ma “il fenomeno dei rider che, specialmente la sera, affollano i treni lombardi è diventato incompatibile con le più elementari norme a tutela della sicurezza”. Bene. Ma inventatevi qualcosa, due carrozze in più, no? Pare che lo faranno, non era poi difficile. Maledetta è la città che si dimentica dei propri eroi.