Zia Jemima e Mozart

Fin quando non mi toccano gli adorati Biscotti della nonna (absit iniura verbis) o le tagliatelle di Nonna Pina, credo che potrò resistere. Quindi se spariscono dagli scaffali gli sciroppi e i pancake di Zia Jemima, con la simpatica faccina di una donna nera (ma evidentemente è una schiava, una cugina di Mamie) ce ne faremo una ragione. Però la ragione va oltre il ragionevole, perché Aunt Jemima è uno dei marchi più famosi d’America, sforna dolci e affini dal 1889 e nessuno si era mai accorto che vendesse sottobanco anche bieco schiavismo. Sì, adesso è un po’ che gli rompono le balle, ma non come a una statua di Lee. Però la PepsiCo, che possiede il tradizionale marchio, s’è portata avanti e ha deciso di cambiare nome e soprattutto immagine, onde evitare di confondere i suoi sciroppi con quelli delle zie del KKK. E tutto va bene, è giusto cambiare gusti alimentari in nome della pace nel mondo. Del resto abbiamo già dovuto interrompere le gite a Chiasso per far scorta dei razzistissimi dolcetti “moretti”. Però è un po’ come dover rinunciare, per non insultare nessuno, al Puzzone di Moena o al Bastardo del Grappa. Comunque, se dopo il razzismo vogliamo allargarci al gender, ricordatevi che pure le Palle di Mozart sono un bell’abuso sessuale.