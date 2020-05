Spadafora ha fatto palo!

E venne anche il giorno di Vincenzo Spadafora. Che sarebbe il ministro dello Sport. Anche se più che gol ha fatto palo. Se fosse un calciatore, Spadafora sarebbe una di quelle meteore da calciomercato che arrivano come i nuovi Maradona e poi spariscono come dei Vampeta. Se fosse un allenatore, sarebbe Oronzo Canà, quello del 5-5-5 che dribbla tutte le regole e semina nel casino gli avversari. Spadafora è il ministro che la fatidica domenica 8 marzo, quando Parma e Spal erano già in campo, annunciò che niente, il campionato era sospeso. Dopo un’oretta più confusa di una conferenza di Giuseppi, la partita si giocò. Da allora, tre mesi di tiramolla, ordini e contrordini e protocolli su come allenarsi da soli in uno sport di squadra. E il calcio in chiaro per tutti perché il popolo è sovrano e sovranista. Ma finalmente è arrivato il suo giorno. “Adesso ci sono le condizioni per ripartire”, ha annunciato giulivo. Ma “la serie A riprenderà il 20 giugno”. Un mese dopo la Bundesliga, e tre giorni dopo persino la Premier, nel paese di BoJo. E qualcuno finalmente farà gol. Ma lui, il capo dello Sport, invece ha fatto palo.