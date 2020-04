"Tra Ztl e fase due rischiamo la desertificazione"

Roma. “In questi giorni il centro di Roma è deserto, ed è una immagine incredibile. Bisognerà evitare che resti così anche dopo e lavorare per evitare che centinaia di attività, in centro ma ovviamente non solo, non riaprano più”. Pier Andrea Chevallard, commissario della Confcommercio Roma, è ovviamente preoccupato. Per i numeri, innanzitutto. Come secondo i quali nel 2020 a Roma e provincia è previsto un crollo degli incassi che andrà dal -40 della ristorazione al -80 per il settore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.