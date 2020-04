Questione di look

Bisogna avere cura del tempo che passa, non smettere di seguire i propri desideri e scegliere la propria esistenza”. Ce lo ricorda in “Essere Mortale”(Einaudi) Atul Gawande, il medico amato da Oliver Sacks. Siamo importanti e attuali, aggiunge, ma anche pieni di vita, quindi brindiamo finché c’è tempo. Anche se non sanno chi sia, lo prendono in parola la sindaca Raggi – che festeggia con un tweet la multa di un runner sull’Appia Antica individuato grazie a un drone e un video cult ribattezzato “Caccia all’uomo alla Caffarella” – e Luigi Di Maio – che cerca di fare una pizza con un’altra Virginia (Saba), tenendo però a distanza Pedro, il coniglio sardo di lei, scomparso a Pasqua. Mistero. Mentre Giulia Minoli riflette che probabilmente salterà la sua festa a Filicudi per i dieci anni di matrimonio con Salvo Nastasi, non si perde d’animo Bianca Fabiani che organizza un super compleanno per la mamma, Cecilia Valmarana, responsabile di Rai Movie: torta e video collettivo con parenti e amici, tra cui Sandro Veronesi e i produttori Gregorio Paonessa e Marta Donzelli che con cappelli, occhiali e sigaro fingono di essere a Cuba restando ai Parioli. “Ma è stupendo!”, pensiamo, che è poi il titolo del libro di Diego Passoni, in diretta Instagram con la comica Debora Villa dal taglio, citiamo, “ad minchiam”. L’hangover lo passiamo ascoltando lezioni di storia, arte e musica sul palinsesto #AuditoriumLives della Fondazione Musica per Roma mentre Bobo Craxi parla con Elisa Fuksas di alieni “che vengono sulla terra per prendere amore”. Torniamo sobri, si fa per dire, con Isabel Allende che dice che “è un tempo strano”, un’originale osservazione interrotta dal “problema” della settimana: Boy George non trova più mascherine, le stesse che secondo la contessa Marina Cicogna “non permettono più alle donne di mettersi gli orecchini”. Avete soluzioni?