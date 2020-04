Si fa quel che si può

Se Ira von Fürstenberg, dalla sua tenuta di Ronda, si lamenta a telefono con le amiche perché non può andare alle feste e non ne può più di avere intorno “solo” il suo massaggiatore personale e la segretaria rumena, a Gstaad molti dei contadini escono a dispetto delle norme, tanto – dicono –“si ammalano solo i ricchi con gli chalet”. Mentre il premio Pulitzer Matt Ritchell ci ricorda ne “La miglior difesa” (Harper Collins) che “il nostro corpo è un party scatenato al quale tutti sono invitati”, Maria Luisa Gaetani d’Aragona si conferma duchessa e si rivela la vera regina della Quarantena. Fotografa e globe trotter, super Marilù fa di tutto nella sua villa sull’Appia Antica: concima, pota, innaffia, ripara, dipinge nuvole, zappa, pianta, fa un salto in palestra al piano terra, va a fare la spesa, la fa arrivare agli amici a domicilio, legge e organizza anche un party in giardino, ma solo per i suoi amati cani, tra cui la viziatissima Aisha, l’unica che può dormire con lei.

Inganniamo il tempo sui social e tra gente che palleggia con la carta igienica, troviamo l’attrice Claudia Zanella che con il rotolo rimasto realizza un fiore di carta per sua figlia Penelope in nome del plastic free. Propone un digital detox Maddalena Messeri, crea saponette e sacchetti porta pane cucinando “la carbonara di Roma Nord” e altre bontà come l’artista Matteo Procaccioli Della Valle, ripreso da Clelia Patella che mangia, prega (che non finiscano) e (lo) ama. Festeggiamo con un brindisi Carlo Mengucci, il pr che tutti vorrebbero, e dopo i consigli di moda della stylist Claudia Scutti -ribattezzata “miss pezzetta” dall’amica Alessia Marcuzzi perché ossessionata dall’ordine- facciamo aerobica online con Jane Fonda, yoga con Naomi, ci sballiamo con i djset del nostro grafico Gipo e quelli di Bob Sinclar tra purple music come la sua giacca. Let’s dance! Ma che fatica.