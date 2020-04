E’ tornata l’ora legale: cosa ve ne fate se siete chiusi, come scriveva Baudelaire, “nella tetra solitudine” delle vostre stanze? Potreste venderla in Antartide dove non c’è il coronavirus oppure enivrez-vous – ubriacatevi, come consigliava lui – specificando che “bisogna essere sempre ubriachi di vino, di poesia e di virtù”. Una soluzione? Collegarsi con la festa Instagram del coreografo Luca Tommassini in cui insegna a tutti gli “orfani” dell’Eurovision la Freaky Dance con la cantante Senhit. Finire un secondo calice è d’obbligo (glu glu). Ci ritroviamo nella cucina dello scrittore Nicola Ravera Rafele – che ogni sera, con la compagna Mila Vagante, ci fa viaggiare in Italia restando a tavola – per poi spostarci nel salotto di Renzo Piano già pieno del suo mantra: “Ci sarà da costruire un futuro migliore”. (Altro glu glu).

Gli hashtag sono ovunque, dalle #VociGuanda Javier Cercas e Catherine Dunne “per leggere e intravedere un futuro” all’interessante format #libriacasa di Vinicio Marchioni e Milena Mancini fino a #DaiunSegno, la campagna di raccolta fondi dell’Accademia Nazionale di San Luca. Se all’Alberone si lasciano pacchi di pasta per i più bisognosi, Helen Nonini impara a farla in diretta con lo chef Pietro Visconti, ma se all’inizio – come commenta la brand advisor col turbante –“la sfoglia è un quadrato che ha bevuto un gin tonic in più”, alla fine riescono a trasformarla in strichetti romagnoli. Che maghi! Lo è davvero Jo Squillo che sul suo profilo ha dato vita a una discoteca virtuale, la più grande in questa quarantena, frequentatissima ogni giorno e il sabato sera, anche da noi, oramai ubriachi (glu). C’è chiunque: dai due manichini veri, Valentina e Michelle, a Fedez che limona con la Ventura pensando sia la Ferragni. E’ nato il movimento di liberazione, in alto le certificazioni, ma niente tristezza. Only good vibes.