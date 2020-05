Balli in mascherina

Fase due al via o quasi, continuandone a capire poco di riaperture, congiunti e affini, figuriamoci di affetti stabili e – sempre con mascherine e guanti che non bastano mai – siamo ancora di più Lost in Translation, senza però avere con noi Bill Murray e la Johansson, ma – soprattutto – senza sbronzarci con loro al Park Hyatt. Lo facciamo online con Meryl Streep che canta in accappatoio per i 90 anni del compositore Stephen Sondheim: apre una bottiglia di scotch per versarne un po' nel bicchiere, ci ripensa, si attacca alla bottiglia e a quel punto anche per noi, perderci tra il salone e il bagno di casa, è davvero meraviglioso. Quella della performer e regista Eleonora Danco è una casa tutta “interiore”, una di quelle in cui “La Giornata Infinita” sono le sue poesie inedite dalla clausura che legge oggi sul portale del Teatro di Roma tra un mouse e uno spazzolino da denti. E’ tempo di “Risvegli”, ma per ora è solo un festival o un invito fatto dall’attore Stefano Fresi a Conte. “Sor Presidente mio che vi succede? Vi siete riscordato?”, gli dice in un video a nome dei lavoratori dello spettacolo che reclamano aiuti urgenti. Dopo la lezione d’arte di Sergio Gaddi per Arthemisia su Escher e Frida Kahlo, Gino Sorbillo ci insegna come fare la pizza perfetta con Elisa Isoardi e la zia di lei. Stefano Guindani parla con Stefano De Martino e con Elena Sofia Ricci, protagonista stasera su Rai Uno con Iaia Forte della bella fiction di Pappi Corsicato – “Vivi e lascia vivere”– un titolo già mantra. Donatella Versace sta in casa con pantofole rosa col tacco e molti pariolini in astinenza di coni (gelato) ne ordinano di veri, ma solo per vedere il tatuato Chicco Ciampini dal vivo. Mancano i contatti e le feste, tipo quella di Carlo Mengucci e Anna Dello Russo con una sola regola: no present, be present. Nessuno regalo. Lì bastava solo esserci.