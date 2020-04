Ab urbe condita

Tutti a casa: grandi compleanni e feste online, dai 94 anni della regina Elisabetta ai 2773 di Roma, di certo non omaggiata dal tempo. Era il suo Natale ma sembrava quello vero. Max Giusti l’ha fatta ridere, Ennio Morricone, gli Archi di Santa Cecilia e Antonio Pappano l’hanno fatta emozionare. Sui canali social di Alice nella Città e @romacityfest, Sabrina Ferilli ne ha ricordato le inquadrature più suggestive tratte da film celebri e Zucchero, nella Giornata Mondiale della Terra, davanti a un Colosseo illuminato di blu, l’ha festeggiata con Canta la vita, il brano tratto da Let your love be known di Bono Vox, un messaggio mondiale di grande unione.

Impazzano le dirette Instagram e vediamo di tutto: Gianni Morandi, Massimo Ranieri e un ego smisurato; i tennisti Fabio Fognini, Novak Djokovic e Fiorello con cui canta Terra Promessa come a Sanremo; Fabio Canino e lo stilista Antonio Marras, “ammorbidente dell’animo umano” (tutto da verificare); Paola Turci e il fotografo Julian Hargreaves che sta preparando una mostra online; Fabio Volo e Alessia Marcuzzi (lui fa vedere le chiappe, lei un piede); Giulio Maria Semola, il coniglio di Sabina Guzzanti, e Ugo, quello del premio Strega Helena Janeczek.

C’è poi un problema: Isabella Ferrari non ce la fa più a cucinare. Volontari, ne abbiamo? Oggi, poi, è la Giornata Mondiale del Libro e la Fondazione De Sanctis ha organizzato con il Centro per il libro e la lettura del Mibact una “festa” letteraria in streaming da mattina a sera su capolavoridellaletteratura.org, in apertura della campagna Il Maggio dei Libri. Ci vuole coraggio, inteso anche “come capacità di ribellione e disobbedienza”, sostiene Michela Marzano. La prende in parola Ginevra Bompiani che invita gli anziani a uscire e a camminare in silenzio con mascherine (magari di Natuzzi) a un metro di distanza: sarà la rivolta dell’età dell’argento?