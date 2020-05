Ricominciamo?

Pronti, partenza, via! Sì, ma per andare dove? In tutta Italia, promette Italo (Treno) che incrementerà da oggi i viaggi nel rispetto delle distanze di sicurezza. La città comincia a rianimarsi anche se non c’è vera ripresa senza salute psicologica. Ognuno continua a reagire a suo modo: c’è chi legge, chi ascolta musica, chi dipinge, chi si deprime ancora di più, chi a far torte (ma non vi siete stufati?) preferisce lo sport e il sesso (i più invidiati). C’è chi, addirittura, in assenza di colf, prova a spolverare per la prima volta, tipo la pr Anna De Francesco Gatti, ma solo con le musiche dei film di Woody Allen in sottofondo. Che chic. Sono esplosi molti rapporti e le richieste di separazione sono superiori a quelle dopo il Natale o le vacanze estive. Meno male che Giacomo Guidi – patron di quella fucina creativa che è Contemporary Cluster – e Francesca Giorgia Cerulli dicono “sì” in Campidoglio nonostante il Covid. Pochissimi i presenti, tra cui Paolo Emilio Cenciarelli nelle vesti di testimone/fotografo (col cellulare). Originale l’Imaginary birthday party dell’agente letterario Vicki Satlow, emozionante quello dell’attrice Giulia Bevilacqua organizzato a sorpresa sul terrazzo condominiale da sua sorella Marta con le amiche Claudia Zanella, Francesca Figus, Alessia Barela, Greta e Marila Mauro, Agnese Pompei, Claudia Nannuzzi e Daniele Greco dj. La casa editrice Sem debutta con il format “The Buzz”, a piazza Farnese riapre Camponeschi e Il Goccetto, si festeggiano i 500mila dollari donati dalla Cy Twombly Foundation per un centro di diagnostica a Gaeta. Si cena distanziati a Campo de’Fiori, ma la vera “festa” c’è all’arrivo dei ragazzi di Muoviti Elettrico, un’associazione no-profit per la micro mobilità sostenibile volta a far conoscere i valori civili rispettando l’ambiente. Il futuro, a quanto pare, sta tutto in quella ruota luminosa.