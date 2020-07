Tutti al mare

Arriva finalmente il sole e l’obiettivo di molti è andare via, poco importa se a Grottaferrata per un’arrostata o a Capalbio per una paparazzata, tanto si parla romano ovunque. Da Capri arrivano all’Ultima Spiaggia – ma sono in realtà al settimo cielo per il bebè in arrivo – Mara Carfagna e il compagno Alessandro Ruben. Al club La Macchia, Diamara Parodi Delfino è l’unica che riesce a tenere a bada un gruppo di sei bambini, senza tata e senza perdere mai il controllo. Per lei, solo applausi. La pr Stefania Agnello, avvolta da un abito coreano rosso e nero, festeggia l’arrivo della luna piena nella scenografica tenuta del Diaccialone: arrivarci è una piacevole avventura tra campi di girasole, boschi, bufale e un paradiso che continua tra prelibatezze e drink, come il gin tonic fumante con ghiaccio secco apprezzato dall’artista Emiliano Maggi e dal gallerista Carlo Pratis. Eliana Miglio brinda con Blasco Notarbartolo di Villarosa, autentico gentleman, il regista Andrea Manni e Lorenza Caputi che poi torna nella sua Locanda Rossa, un luogo magico come il Giardino di Ninfa, che dopo l’arrivo dei Ferragnez e dei loro followers, è tornato al vero splendore grazie a Maria Grazia Chiuri. La stilista romanissima di Dior l’ha scelto per far girare a Matteo Garrone un video sulla prossima collezione che è un omaggio alla bellezza. Saverio Costanzo preferisce rimanere ancora online e regala allo Short Film Festival una masterclass parlando dei luoghi dei suoi film che sono dettagliati nell’architettura e aperti a emozioni estreme, un po’ come quelle che abbiamo provato al Ninfeo di Valle Giulia, location del Premio Strega, semivuoto per ovvi motivi, seguita dalla coraggiosa e riuscita serata dei Nastri d’Argento, “una festa del cuore”, come ricorda Servillo, premiato alla carriera, ma questa è un’altra storia.