Commemorando George Steiner, Wlodek Goldkorn ha ricordato il midrash che gli era caro: “Perché Dio creò Adamo? Perché voleva avere accanto qualcuno che gli raccontasse delle storie”. È bello infatti. I commenti alla Scrittura hanno avuto tutte le varianti, compresa quella che mi è venuta subito in mente: che Dio creò Adamo perché voleva avere accanto qualcuno cui raccontare delle storie. Così invertito, mi pare che il midrash si porti dietro il suo complemento: Perché Dio creò Eva? Perché senza di lei non avrebbero avuto le più belle storie da raccontarsi. Non voglio apparire blasfemo, ma c’è una storiella che ho trovato geniale, da quando me l’hanno raccontata. La saprete, è famosa, la faccio breve: c’è un naufragio, e si ritrovano sull’isola deserta Claudia Schiffer e un Gennaro Esposito qualunque. Alla lunga prevale il digiuno e i due fanno l’amore. E lo rifanno, lui è beato, tocca il cielo col dito. Passa il tempo e il suo umore cambia visibilmente, e lei lo vede ciondolare sempre più malinconicamente, e cerca di consolarlo, gli domanda che cos’ha, che cosa può fare per lui. Che, prima timido, poi via via più deciso, le chiede di vestirsi da uomo, di disegnarsi un paio di baffi, e di comparirgli davanti lasciandosi chiamare Salvatore. Lei si presta premurosamente, viene avanti da un cespuglio, e lui le corre incontro gridando: “Salvato’, cose di pazzi! Non ci crederai! Mi sono fatto Claudia Schiffer!”

Gran storia sulla creazione. Maschio e femmina li creò.