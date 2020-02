Perché gli dei sono immortali?

Gli antichi greci fecero le dee e gli dei a propria somiglianza, ma molto di più: più belli, più veloci, più forti, più astuti, più intelligenti, più saggi, più irruenti… E li fecero immortali. Alla fine, era questo a farli davvero diversi dagli umani, i mortali. Chissà quando per la prima volta un umano si spinse a immaginare una vita esonerata dalla morte, e quale circostanza lo ispirò. Ci ho pensato ieri, quando ho letto su Repubblica un titolo che diceva: “Il figlio di Pelè: ‘Papà non esce mai di casa. Da quando non può più camminare è depresso’”.