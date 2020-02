Rimprovero i renziani di costringerci all'ovvietà

Non occorre che ripeta che cosa pensi della prescrizione secondo Bonafede e suggeritori, correzioni comprese. E tuttavia non riesco davvero a capacitarmi che Matteo Renzi abbia davvero deciso di emulare il Matteo Salvini della sbornia dei pieni poteri. Con l’aggravante che Salvini aveva il vento in poppa e se ne fece ubriacare sulla sua spiaggia. Le vele di Renzi sono flosce come una quaresima. Il mio sconcerto è ovvio e pressoché universale - compresi certi renziani che simulano il viso dell’arme. Anche questo gli rimprovero, di costringerci all’ovvietà.