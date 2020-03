L'associazione tra carcere e coronavirus è l'annuncio della tempesta perfetta

Le carceri italiane hanno messo in allarme il resto del mondo. In Francia (71 mila detenuti all’inizio dell’anno) hanno formato un “Comitato di anticipazione” della crisi: nonostante il nome, non è andato oltre una riunione preliminare a un’altra riunione. Il ministero si dice consapevole, peraltro, che la questione non è se il virus entrerà nelle prigioni, ma quando. Finora l’unica misura decisa è l’assegnazione, nel carcere di Fresnes, di una cinquantina di celle dei “nuovi giunti” all’eventuale isolamento di detenuti contagiati: col risultato di aver accresciuto di altrettanto l’affollamento delle altre celle. La preoccupazione riguarda soprattutto le carceri per i detenuti in attesa di giudizio o non definitivi, le più affollate e sgangherate. La misura più suggestiva e rivelatrice è la proibizione del gel disinfettante “idroalcolico”, per impedire che i detenuti ne facciano un uso alcolico: lo bevano, invece di lavarcisi le mani. Altrettante conferme della natura di cronicari delle prigioni d’oggi. A Modena, dove si è consumata la morte di 9 giovani detenuti, quasi tutti magrebini, si è appreso che la cosiddetta popolazione carceraria era composta per il 65 per cento da stranieri, per il 35 per cento di tossicodipendenti, e per il 55 per cento da persone con problemi psichici! La carenza o la mancanza di sapone — i detenuti devono ordinarlo e comprarlo alla spesa interna — è denunciata per le carceri francesi come per quelle del Regno Unito (84 mila detenuti) e degli Stati Uniti. In Francia i colloqui coi famigliari non sono stati vietati: si è raccomandato di non venire in più persone alla volta, e di non portare gli anziani (strana idea, come se gli anziani rischiassero più di contagiare che di essere contagiati). Se non è un errore di stampa, giovedì gli agenti penitenziari francesi messi in quarantena di 14 giorni per essere stati in contatto con detenuti o persone positive erano ben 345. Alcuni sindacati propongono l’assegnazione a domicilio di detenuti con pene minori o di più di 70 anni, la sospensione dell’esecuzione per alcuni nuovi condannati. Giovedì è stato ufficialmente dichiarato un primo caso di detenuto positivo al coronavirus nel carcere belga di Mons.

Negli Stati Uniti, che contano 175 mila detenuti nelle prigioni federali e 2.300.000 nell’intero paese (solo 165 mila sopra i 55 anni), c’è una gran paura per il contagio del personale e dei carcerati: “In galera non c’è un posto in cui ripararsi. Se si ammala uno, si ammalano tutti”, dice un responsabile carcerario californiano. “Quello che è successo in Italia può succedere qui”. Si fa un confronto col 1995, quando, dopo un’esplosione di rivolte, tutti i detenuti furono reclusi nelle loro celle per un lungo periodo senza poterne mai uscire, senza l’ora d’aria proverbiale: una polveriera, se l’altra volta veniva dopo le rivolte, questa volta le scatenerebbe. L’associazione fra carcere e coronavirus, dicono medici ed esperti, è in tutto il mondo l’annuncio della tempesta perfetta.