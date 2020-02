Revocato per indegnità morale?

Sto andando in giro a parlare del mio libro, Il martire fascista (Sellerio). Ora sono dalle parti del libro, e anche mie: Trieste, Gorizia, la Slovenia, Udine. Il 10 ero stato invitato a Casarsa. Ieri ho letto sui giornali che il municipio aveva revocato la sede, il Teatro Pasolini. Non ho ancora saputo con quale motivazione. Conto che sia per “indegnità morale”. Era già successo, a Casarsa, nel 1949, con un mio amico, per giunta.