La sinistra e la vanitosa sopravvalutazione dei propri errori

La sinistra. Per pessima che sia, non può mai diventare la spiegazione sufficiente all’avvento della peggior destra, salvo che si ritenga che la peggior destra non possa esistere autonomamente e sia solo la reazione, il contraccolpo degli errori o delle colpe della sinistra. C’è in quest’idea una combinazione di megalomania e di masochismo. Nemmeno nel primo Dopoguerra gli errori della sinistra, enormi e tragici, furono la causa dell’avvento dei fascismi. Se questa vanitosa sopravvalutazione dei propri errori servisse almeno a limitarli; è invece come quando una ragionevole paura diventa panico. La rotta invece della ritirata in buon ordine.