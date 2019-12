Medicine, digiuni e migranti

Il sito di Repubblica riferiva la settimana scorsa una ricerca condotta da un neuroscienziato di Baltimora secondo cui l’alternanza di una dieta sana col digiuno, parziale (16-18 ore al giorno senza nutrirsi) o totale (2 giorni alla settimana), è salutare per il corpo e, forse, per la mente, l’apprendimento e la memoria. Fin qui niente di nuovo, direi, e non so nemmeno come mai mi sia messo a leggerlo. Ma nelle ultime righe c’era una vera perla: “In futuro si potrà arrivare a nuove strategie di intervento per contrastare neurodegenerazione e demenza basate sul digiuno e sviluppare un farmaco ‘mima-digiuno’ con la stessa efficacia del digiuno su corpo e mente”. Immagino che la traduzione dipenda dalla nozione di “fast mimicking diet”, dieta ipocalorica che ottiene all’organismo un effetto paragonabile a quello del digiuno. Il farmaco “fast mimicking”, mima-digiuno, è un gran passo avanti: tu continui ad abbuffarti, ma prendi la tua pastiglia che annulla le conseguenze dei pasti e ti lascia innocente come un digiunatore. Non voglio apparire antiscientifico, ma non posso fare a meno di pensare alla nota diatriba sulle ragioni diverse che spingono esseri umani a migrare dal sud al nord del mondo. Immaginate di essere un giovane pastore sudanese desertificato che venga a sapere di un mondo in cui si prende una medicina, passata dalla Sanità pubblica, per annullare gli effetti micidiali del cibo. Vengono per curarsi.