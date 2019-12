A lezione di riserbo da Giacomo Matteotti

Mi sono messo a rileggere Piero Gobetti, e nel suo bellissimo ritratto di Giacomo Matteotti (sulla Rivoluzione Liberale, 1 luglio 1924) ho trovato queste righe: “Ripugnava alle sagre per quello stesso riserbo che portava per tutti gli atti della sua vita privata. Nel ’19 a un organizzatore che voleva il suo ritratto di deputato mandava tranquillamente il ritratto d’un amico, che per poco non venne pubblicato: valga come prova di come egli considerasse gli esibizionismi più consueti”.