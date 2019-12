L'archivio dei bambini perduti

Cara Annalena Benini, sto leggendo, piano, perché succede sempre di doversi occupare d’altro, piove in cucina, bisogna coprire la cycas revoluta prima che geli, hanno messo la bomba proprio cinquant’anni fa, il libro di Valeria Luiselli, “Archivio dei bambini perduti”, La nuova frontiera, 416 pagine, sono a 140, traduzione di Tommaso Pincio che lo fa sembrare scritto in italiano. Non è merito mio, me l’hanno raccomandato e regalato perché passavo da lì, un colpo di fortuna. Conto di andare avanti appena spedita questa piccola posta, ma vorrei dirti già che (non so se l’hai letto, magari ne hai anche scritto, non riesco a tenerti dietro sempre) ci sono due bambini, il maschio e la femmina, dieci anni lui, cinque lei, che ti sembreranno un dono del cielo. A te e al tuo Figlio settimanale.