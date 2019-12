Lo sfogo di Jennifer Aniston in The Morning Show

Cara Annalena, mia figlia ha quattordici anni e mi odia. Dice che non cucino, che non ci sono mai, che ci sono troppo, che sono antipatica, che non mi si può parlare, che puzzo di fumo, che non la capisco, che non l’ho mai capita. E’ in guerra con me e in idillio con suo padre. Loro due si abbracciano e si fanno grasse risate alle mie spalle. Sono felice che abbiano un bel rapporto, ma forse se sparissi sarebbe meglio, non credi?

Mariarosa Tumiati, via mail

Cara Mariarosa, ti consiglio “The Morning Show”, su Apple Tv. La puntata numero 7, in particolar modo. Non risolverà i tuoi problemi, ma lo sfogo di Jennifer Aniston con sua figlia ti entusiasmerà. Fammi sapere.