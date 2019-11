La seduta spiritica, il tavolino eroico e il mostro che sono diventata

Ho organizzato tutto per la seduta spiritica di mia figlia, ma il tavolino non è a tre gambe e quindi la sua amica Vanessa si è innervosita perché dice che gli spiriti potrebbero andare da un’altra parte, ha visto su youtube che sono molto esigenti e anche permalosi. Vanessa ha deciso di staccare la quarta gamba del tavolino (tanto è già tutto distrutto, ha detto con disprezzo) per mostrare agli spiriti la buona volontà, e mia figlia, truccata da cervello...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.