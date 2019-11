Il colore della nostalgia

La ricordo come fosse avvolta dentro una camicia da notte a fiori, mia madre, e come se da essa per mesi fu riparata, se non addirittura protetta. “Colpo della strega. Deve stare a letto, signora”, fu perentorio il medico, “sarà lunga: dai quattro ai sei mesi”, la sera prima si era alzata dal divano e fu costretta a tenere la schiena piegata a quarantacinque gradi. “Siete grandi oramai, siete grandi oramai – ripeteva lei a me e a mio fratello,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.