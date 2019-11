Un libro quasi definitivo per genitori smarriti

Cara Annalena, sto leggendo un libro illuminante, che sto consigliando a tutti i genitori che mi capitano a tiro, a costo di apparire presuntuosa, invasata e folle. Come ho già scritto a Giorgio Dell’Arti, non esiste un libro definitivo che possa spalancare le porte del paradiso a noi genitori smarriti e sempre più in affanno, forse non esiste nemmeno un metodo educativo assoluto e risolutivo. Eppure, “Genitori efficaci” di Thomas Gordon va molto vicino a questo mirabile obiettivo.

L’unico dubbio è: una volta finito il libro, che ne faremo di tutti i nostri conflitti risolti?

Cara Daniela, ho giurato di non leggere mai più un libro sull’educazione dei bambini dopo Fate la nanna, che mi ha trasformato in una spietata addormentatrice di neonati per tre giorni, in cui comunque non ho dormito perché passavo la notte a piangere per il rimorso. Però se esiste un libro magico sono contenta. Non lo leggerò, ma tifo per la risoluzione dei conflitti, e sono certa che ne troverai ogni giorno di nuovi e bellissimi.

Annalena