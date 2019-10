Aspetta un attimo, sono su TikTok. Il desiderio di scappare di casa

Aspetta un attimo, sono su TikTok. Ma la cena è pronta, ho fatto gli gnocchi di semolino, amore vieni subito, li ho fatti uguali a come li cucinava mia nonna (questa sera mi aspetto gli applausi, la commozione, un mazzo di fiori, la gratitudine dell’universo, una musica). Aspetta quattro minuti, ok? No. Ma sto facendo un video in cui la lingua mi si allunga fino a terra e diventa una fiammata, è importante. No, vieni subito. Non ho fame, sto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.