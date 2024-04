Ho cercato la ragazza sul ponte, ma non c'era più. C'era l'altra

Se vedi ancora quella foto in cui sorridevi e non guardavi. “Eri più bella prima”

La prima volta che sono stata sul ponte di Brooklyn avevo vent’anni, mi ero guadagnata il viaggio a New York lavorando in un ristorante della mia città, era febbraio e c’era la neve: ero così felice che mi scoppiava il cuore. In cucina ho ancora quella foto in cui guardo verso la statua della libertà con in testa un berretto rosso, e ogni volta, da un po’ di anni, mio figlio dice che certo ero più bella prima. Certo, eri più bella prima. Sì amore, certo ero più bella prima, tu che hai questo grande spirito di osservazione ora sparecchia accuratamente e lava bene i piatti, voglio che sia tutto più bello di prima, capisci cosa intendo. Intanto io mi siedo, fumo, guardo la foto.