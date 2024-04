Le insegnanti: l'esercito di donne che non hanno dimenticato loro stesse da bambine

La scuola è da tempo regno quasi esclusivo delle donne, con punte che toccano il 96 per cento in quella d’infanzia e nella primaria. Gli uomini sono sempre più rari, tanto ai primi livelli di istruzione quanto alle superiori, complice una svalutazione del salario che il padre di famiglia non può permettersi, e che le donne devono viceversa accettare. Un esercito di donne ad accudire e formare i giovani cittadini, dall’apprendimento dell’alfabeto fino all’età del voto. Eppure se c’è una figura che non ha mai smesso di venire posta sotto assedio è proprio quella della docente: cercare di capire come e perché ciò sia accaduto, e continui ad accadere, significa addentrarsi in uno dei punti talmente assimilati da diventare invisibili nel costrutto patriarcale della nostra società. Ed è ciò che Roberta Ortolano e Samanta Picciaiola, entrambe insegnanti, fanno in un libro prezioso perché nutrito dell’esperienza personale e del dialogo con i testi di Elena Gianini Belotti, una delle menti più originali e innovatrici in materia di educazione e di genere ("Sono stata anch’io bambina. Dialoghi con Elena Gianini Belotti", prefazione di Giusi Marchetta, Edizioni Tab, Biblioteca di Sofia, 2023).



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE