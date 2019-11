Nessuna proposta di matrimonio politica, sono solo maschi su Instagram

Cara Annalena, può nascere un fiore nel nostro giardino diceva Rino Gaetano e in ufficio, leggendo i titoli dei giornali online di ieri, “La proposta di matrimonio alla Camera”, abbiamo pensato: ma che teneri, trionfa l’amore. Poi abbiamo visto il video, e la discussione è finita che tutte davamo ragione a Roberto Fico. Cioè la seconda carica dello stato che dopo la proposta ha detto: non è il caso. Non è il caso di usare la discussione del decreto legge per la ricostruzione post terremoto per fare un annuncio personale. Non è il caso di mettere in imbarazzo la tua fidanzata, che probabilmente quella mattina hai costretto ad andare alla Camera (non è che ti segue tutte le volte che sei in Aula, vero?), e non è il caso perché l’imbarazzo è contagioso, si diffonde, e siamo a disagio perfino noi a guardare quel video da cinque minuti di celebrità. Uomini che si abbracciano forzatamente, e festeggiano, e si danno di gomito. Ma le parole soprattutto: “Noi uomini, noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze” ha detto il leghista, e poi che “in tutta questa attività tralasciamo i veri valori”. Quelli probabilmente che li hanno portati a disertare l’Aula lunedì. E dunque alla fine è questo: speravamo che il matrimonio fosse un atto politico, ma invece erano solo maschi su Instagram.

