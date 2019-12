Che farai, ora che è finito “The Morning Show”?

Cara Annalena,

che cosa farai ora che finisce “The Morning Show”, ti iscriverai a un corso di tango per riempire il vuoto?

P. s. Anche mia figlia non mi hai mai perdonato la felpa con la cerniera che le ho comprato ormai due anni fa.

Rossana Mariani, via mail

Cara Rossana, guarderò di certo la terza stagione di “The Marvelous Mrs Maisel” e riempirò il vuoto non ballando ma guardando un ballo: quello di “The Handmaid’s Tale”, in cui le ancelle, le marthe, i comandanti e le mogli dei comandanti ballano “ME!” di Taylor Swift. E’ il mio regalo di Natale per tutti voi.