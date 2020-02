Nova Gorica capitale europea della cultura

A Gorizia, sono salito al Castello a visitare il museo della Grande guerra, sobrio nell’impianto e nell’orientamento, capace di far sentire il raccapriccio di quell’ingrosso di carneficina. Ridisceso in centro, ho incontrato nuovi amici che mi hanno raccontato della candidatura di Nova Gorica, la metà slovena della città, a capitale europea della cultura per il 2025. Per quell’anno la scelta spetterà a una città tedesca e a una slovena: ci sono altre cinque città slovene concorrenti. Restano molti passi da fare, ma una condizione preliminare degli amministratori sloveni era che la candidatura avesse il sostegno e la compartecipazione di Gorizia, e l’hanno avuta calorosamente.